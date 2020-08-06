Bitlis´te koronavirüs denetimi



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan denetimlere Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın katıldı. Vali Çağatay ve beraberindekiler Türkiye genelinde yapılan "Sağlık için hepimiz için" denetimleri kapsamında Tatvan Yaşam AVM´de bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Çağatay, Türkiye'nin bütün illerinde aynı ayda yapılan denetimlerin Bitlis ve ilçelerinde de yapıldığını belirterek, "Tatvan´da bir alışveriş merkezindeyiz. Bütün dünyanın yaşamakta olduğu Covid-19 süreci ne yazık ki Türkiye´de de devam ediyor. Ne yazık ki Bitlis´te etkileniyor. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiler, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları ve bunlara bağlı bütün personelimiz Covid-19´la mücadele kapsamında temel prensipler olan maske, mesafe ve temizlik kurallarını vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacıyla denetliyorlar. Çok daha sağlıklı günlerde Bitlis ve Tatvan´ı görmek amacıyla kurallara uyulması konusunda rehberliğimizi yapıyoruz. İnşallah bu süreç kısa zamanda atlatılır. Bunu atlatmanın yolu belli kurallara uyacağız. Kurallarımız belli maske, mesafe ve temizlik. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde arkadaşlarımızı ziyaret etme şansı bulacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-08-06 15:17:12



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