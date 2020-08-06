Vali Uçar nikah şahidi oldu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, genç çiftin nikah törenine katıldı.
İpek Uçar ile hayatını birleştiren Gökhan Olcay’ın nikah töreni Bitlis Belediyesi Nikah dairesinde gerçekleştirildi. Nikah şahitliğini üstlenen Vali Çağatay, çifte ömür boyu sağlık ve mutluluk dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi. Fotoğraf çekiminin ardından nikah töreni sona erdi.
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