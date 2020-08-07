Vali Çağatay'dan 8 Ağustos mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çağatay'dan 8 Ağustos mesajı

İHA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay'dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, "Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’inci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün gazilerimiz olmak üzere bugüne kadar ülkemizin bekası için bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Siz değerli Bitlisli hemşehrilerimin tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor ve hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ Rekötürü Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER BEÜ Rekötürü Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
Başkan Tanğlay’dan 8 Ağustos Kurtuluş Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay’dan 8 Ağustos Kurtuluş Günü mesajı
Kaymakam Erdemir, ilçe merkezindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Erdemir, ilçe merkezindeki çalışmaları ...
Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bin 50 mezar taşı temizlendi Epigrafik çözümlemeleri yapılan tarihi taşlarda bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülüyor
YEREL HABERLER Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu ...
Bitlis'te GFB Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Bitlis'te GFB Derneği kuruldu
Vali Uçar nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Vali Uçar nikah şahidi oldu
Vali Çağatay OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çağatay OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Çağatay'dan AMATEM ve ÇAMATEM'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan AMATEM ve ÇAMATEM'e ziyaret
Vali Çağatay'dan Tatvan'nın yeni Kaymakamına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan Tatvan'nın yeni Kaymakamına ziyaret
Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ...
Hizan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da korona virüs denetimi
Bitlis´te koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Bitlis´te koronavirüs denetimi
Vali Çağatay Tatvan’da denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Vali Çağatay Tatvan’da denetimlere katıldı
Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı
Vali Çağatay'dan Kaymakam Erdemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan Kaymakam Erdemir’e ziyaret
Tatvan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs denetimi
Başkan Geylani’den Kaymakam Erdemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den Kaymakam Erdemir’e ziyaret
Adilcevaz’da korona virüs denetimi başladı
YEREL HABERLER Adilcevaz’da korona virüs denetimi başladı
Güroymak’ta korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Güroymak’ta korona virüs denetimi
Ahlat'ta geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ahlat'ta geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı
Dertlere deva 'karadut' hasadı başladı
YEREL HABERLER Dertlere deva 'karadut' hasadı başladı
Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”
YEREL HABERLER Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın ...
Bitlis'te otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Bitlis'te otomobilden uyuşturucu çıktı
Karadutun ekonomiye katkı sağlıyor Doğal yetişen karadut, birçok zahmetli işlemin ardından reçel, pekmez ve karadut suyu olarak satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Karadutun ekonomiye katkı sağlıyor Doğal yetişen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X