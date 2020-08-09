Süphan Dağı zirvesine tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat çektiler



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA)VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü´nün güzelliklerine dikkat çekmek için Türkiye´nin farklı illerinden gelen 40 dağcı ile 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı´na tırmandı.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen Van Gölü Aktivistleri Derneği ve dağcılar, 8 saatlik yürüyüşün ardından Süphan Dağı´nın zirvesine ulaştı. Dağcılar zirvede 'Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın' yazılı pankart açarak Van Gölü'ne dikkat çekti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü´ne dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Van Gölü Aktivistleri olarak bölgemizin güzelliklerine dikkat çekmek için bu etkinlikleri yapıyoruz. Van Gölü Aktivistleri kurulduğu günden beri hep 'Van Gölü' dedi. Çünkü Van Gölü eşsiz bir değer, eşsiz bir güzellik. Bu dünya mirasıdır. Sadece burada yaşayan Vanlıların ve Bitlislilerin değil dünyada yaşayan herkesin bir zenginliğidir. Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe kirleniyor, gün geçtikçe biz kaybedeceğiz bu değeri ve önemli zenginliği. Buradan diyoruz ki 'Van Gölü kirlenmesin hep mavi kalsın' çocuklarımıza geleceğimize mavi bir doğa, güzel bir doğa bırakalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2020-08-09 12:39:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.