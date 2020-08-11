Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları fotoğrafladı



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis)(DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı´na tırmanan Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, 1959 yılında düşen İngiliz uçağına ait olduğu iddia edilen parçaların fotoğraflarını çekti.

Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması için yıllardır çeşitli etkinlikler düzenleyen aktivistlerle birlikte Süphan Dağı´na zirve tırmanışı yapan 40 kişilik ekibin arasında bulunan Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, zirve yürüyüşü sırasında 1959 yılında düşen İngiliz uçağına ait parçalarla karşılaştığını söyledi.

Süphan Dağı´nın zirvesinde parçaları görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Serdar Durer, "Zirvede dolaşmaya başladığımda çanağın kuzeyinde, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçaları ile karşılaştım. Parçaların önemli bir kısmı da fotoğraflarını çektiğim yerin karşı yamacındaki karın altında kalmıştı. Dağın zirvesinin çok soğuk olması nedeniyle buzullar oluşmuş, bundan dolayı uçağın parçalarını ve motorunun tamamını görmek mümkün olmadı. Yaklaşık iki saat zirvede kalarak dönüşe geçtik. Gerçekten çok zor, fakat bir o kadar keyifli bir programdı" dedi.

DÜŞEN UÇAK

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bahreyn'e giden Avro imalatı dört motorlu G-AGRH tescilli Avro Super Trader IV tipi uçak, 23 Nisan 1959 tarihinde Süphan Dağı'na düştü. Ankara'da yakıt ikmali yaptıktan sonra haber alınamayan uçağın taşıdığı kargo ile ilgili de yılarca çeşitli iddialar ortaya atıldı. Uçak enkazına hava şartları nedeniyle günler sonra ulaşıldı. Uçakta bulunan 14 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2020-08-11 10:32:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.