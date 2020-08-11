Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çarşı merkezinde denetim yaptı. Özellikle çay ocaklarının önünde oturan maskesiz vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Vali Çağatay, alınacak tedbirlerle bu pandeminin atlatılacağını söyledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum personellerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum personellerimizle korona virüs tedbirleri kapsamında dikkatini çekmek ve ikaz etmek amacıyla arkadaşlarımızla çarşı merkezini gezdik. İnsanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tedbirlerini artırıyorlar. Bu ülkemizde ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. İnsanların şahsi hijyen ve temizlikleriyle bunun azalacağını düşünüyoruz” dedi.

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