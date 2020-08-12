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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha

İHA

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi, bir ilke daha imza atarak daha önce il dışına gönderilen 'PCR Analizleri'ni hastane bünyesinde yapmaya başladı.

Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi, bir ilke daha imza atarak daha önce il dışına gönderilen ‘PCR Analizleri’ni hastane bünyesinde yapmaya başladı.
Sağlık alanında her geçen gün kendini yenileyen Tatvan Devlet Hastanesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs teşhisi başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tanısında kullanılan “PCR Analizleri” hastane bünyesinde yapmaya başladı. Hastane bünyesinde faaliyet gösteren Moleküler Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarında yapılmaya başlanan testlerin sonuçlarının il dışından gelmesi günleri bulurken, şimdi ise bu testlerin sonuçları 24 saat içinde alınabiliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Moleküler Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarı sorumlusu Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Paşa, Moleküler Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarı olarak hizmete kesintisiz olarak devam ettiklerini söyledi. Yapılan test sonuçlarının 24 saat içinde verilmeye başladığını ifade eden Dr. Özgür Paşa, “Tatvan Devlet Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarı hizmete kesintisiz olarak devam etmektedir. Genetik testler çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Korona sürecinin başlarında testlerimiz il dışına gönderiliyordu. Doğal olarak sonuçlar daha geç çıkıyordu. Bu da hastaların tanı ve tedavisinde zaman kaybına yol açıyordu. 24 Nisan’dan beri bu testleri kesintisiz olarak çalışmaktayız ve testleri 24 saat içinde sonuçlandırmaktayız. Bugüne kadar 2 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, 4 moleküler biyolog ve 2 teknisyen arkadaşım ile hizmet verdik. Bundan sonra da amacımız bu testleri kesintisiz çalışmaya devam etmek ve süreç sonunda diğer genetik testleri çalışarak Bitlis halkına hizmete devam etmek. Bu laboratuvarın kurulmasında çok yardımı olan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, vali beye, il sağlık müdürüme, başhekimime ve idari ekibe teşekkür ediyorum” dedi.
Tatvan Devlet Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Başhekim Erdinç Eren ise “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçmekteyiz. İlimizde de bu zor dönemde tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Tatvan Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak çalışmakta. Hastalığın yönetim sürecinde doğru tanı ve tedavi büyük önem taşımakta. Buradan hareketle nisan ayı içerisinde ilimizde tanıda çok önem arz eden PCR analizlerinin çalışılabilmesi için ivedi bir çalışma içerisine girdik ve Sağlık Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve il sağlık müdürlüğü desteğiyle hastanemiz bünyesinde tam donanımlı klinik mikrobiyoloji ve genetik labaratuvarını kurduk. 24 Nisan’dan bu yana 2 mikrobiyoloji uzmanı, 4 moleküler biyologumuz ve 2 laboratuvar teknisyenimizle faaliyet vermekteyiz. Sürecin başından bu yana laboratuvarınızda 15 binin üzerinde hastamıza PCR analizi gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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