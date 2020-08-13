Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi ile Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından park ve bahçelerde kullanılmak üzere 150 adet bank üretimi gerçekleştiriyor.

Güroymak Belediyesi ile Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından park ve bahçelerde kullanılmak üzere 150 adet bank üretimi gerçekleştiriyor. Korona virüs salgın sürecinde alınan tedbirlere uyarak üretime devam eden öğrenciler, hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceriye sahip yüksek verimi gerçekleştireceklerini belirterek, “Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istek ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Üreterek eğitimöğretim yapmak mesleki eğitimlerin temel prensibidir’’ dedi.

Okul müdürü Keziban Erdem, “20192020 eğitimöğretim yılında kamu kurumlarının donatım malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için ilçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yeni binasına 180 takım öğrenci sırası, 9 adet öğretmen masası, 2 adet öğretmen dolabı siparişlerini okulumuz metal ve mobilya atölyelerinde öğrencilerimizle üreterek teslim ettik. Ayrıca Güroymak Belediyesinin park ve bahçelerindeki 42 adet kamelyanın tadilat bakım onarımlarını, ilçemizdeki bazı okulların ferforje bahçe giriş kapılarının yapımlarını da okulumuz öğrencileri ile gerçekleştirdik. Mobilya ve metal alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı bulan 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri emekleri karşılığında para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam eden öğrenciler, ayrıca farklı kamu kurumlarından da özellikle metal teknolojileri ve mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretebileceğimiz siparişleri alarak okulumuz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 yılında hem öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye hem de üretime devam etmekteyiz. Okulumuzdaki aktif işgücünün artması konusunda her daim katkıda bulunan sayın kaymakamımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz’’ dedi.

Üretim yapan öğrencilerden Doğan İstemi ise yaptıkları çalışmalar sayesinde hem el becerilerini geliştirdiklerini ve hem de bu sayede para kazandıklarını söyledi.

Salgın ve yaz tatili dönemini boş geçirmek yerine üreterek geçirdiklerini vurgulayan öğrencilerden Eyüp Erfidan, ‘’İlk işe başladığımızda yeterli tecrübemiz yoktu. Çalışmaya başladığımızdan 2 hafta sonra her şeyi öğrendik ve bolca pratiğimiz oldu. Mezun olduğumuz zaman aranan elaman olma niteliği kazanmış olacağız. Burada öğrendiklerimle kaynak ustası kadar beceriye sahip olduk” dedi.

Okulda öğrendikleri teorik bilgileri atölyede pratiğe döktüklerini ve geleceğe daha iyi hazırlandıklarını ifade etti.

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