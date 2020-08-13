Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor

İHA

Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi ile Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından park ve bahçelerde kullanılmak üzere 150 adet bank üretimi gerçekleştiriyor.
Güroymak Belediyesi ile Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından park ve bahçelerde kullanılmak üzere 150 adet bank üretimi gerçekleştiriyor. Korona virüs salgın sürecinde alınan tedbirlere uyarak üretime devam eden öğrenciler, hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceriye sahip yüksek verimi gerçekleştireceklerini belirterek, “Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istek ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Üreterek eğitimöğretim yapmak mesleki eğitimlerin temel prensibidir’’ dedi.
Okul müdürü Keziban Erdem, “20192020 eğitimöğretim yılında kamu kurumlarının donatım malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için ilçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yeni binasına 180 takım öğrenci sırası, 9 adet öğretmen masası, 2 adet öğretmen dolabı siparişlerini okulumuz metal ve mobilya atölyelerinde öğrencilerimizle üreterek teslim ettik. Ayrıca Güroymak Belediyesinin park ve bahçelerindeki 42 adet kamelyanın tadilat bakım onarımlarını, ilçemizdeki bazı okulların ferforje bahçe giriş kapılarının yapımlarını da okulumuz öğrencileri ile gerçekleştirdik. Mobilya ve metal alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı bulan 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri emekleri karşılığında para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam eden öğrenciler, ayrıca farklı kamu kurumlarından da özellikle metal teknolojileri ve mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretebileceğimiz siparişleri alarak okulumuz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 yılında hem öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye hem de üretime devam etmekteyiz. Okulumuzdaki aktif işgücünün artması konusunda her daim katkıda bulunan sayın kaymakamımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz’’ dedi.
Üretim yapan öğrencilerden Doğan İstemi ise yaptıkları çalışmalar sayesinde hem el becerilerini geliştirdiklerini ve hem de bu sayede para kazandıklarını söyledi.
Salgın ve yaz tatili dönemini boş geçirmek yerine üreterek geçirdiklerini vurgulayan öğrencilerden Eyüp Erfidan, ‘’İlk işe başladığımızda yeterli tecrübemiz yoktu. Çalışmaya başladığımızdan 2 hafta sonra her şeyi öğrendik ve bolca pratiğimiz oldu. Mezun olduğumuz zaman aranan elaman olma niteliği kazanmış olacağız. Burada öğrendiklerimle kaynak ustası kadar beceriye sahip olduk” dedi.
Okulda öğrendikleri teorik bilgileri atölyede pratiğe döktüklerini ve geleceğe daha iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü’ne giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Van Gölü’ne giren genç boğuldu
Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha
YEREL HABERLER Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha
Bitlis Eren Üniversitesi, ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK sanal fuarına katıldı
YEREL HABERLER Bitlis Eren Üniversitesi, ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK ...
Tarihi Bitlis evleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Tarihi Bitlis evleri gün yüzüne çıkıyor
Bitlis´te tarihi evler, turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Bitlis´te tarihi evler, turizme kazandırılıyor
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ...
Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
Ahlat'ta korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Ahlat'ta korona virüs tedbirleri denetimi
Tatvan’da korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs tedbirleri denetimi
Güroymak’ta korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Güroymak’ta korona virüs tedbirleri denetimi
Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra rastlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra ...
Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına ...
Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması
Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları fotoğrafladı
YEREL HABERLER Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X