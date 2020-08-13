Cumhuriyet Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başladı

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından cadde üzerinde tamamlanan alanların sıcak asfalt serimine başlandı.

Cumhuriyet Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başladı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından cadde üzerinde tamamlanan alanların sıcak asfalt serimine başlandı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 1 Haziran’da Cumhuriyet Caddesi’nde başlanan altyapı yenileme çalışmalarında tamamlanan kısımlarda geçtiğimiz günlerde karayolları ekiplerince asfalt altı malzeme serimi gerçekleştirildi. Asfalt altı malzeme seriminin tamamlanan kısımlarında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Caddesi’nde Bitlis’ten Van istikametine doğru gerçekleşen altyapı çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Karayolları ekiplerimiz asfalt döküm çalışmalarına başladı. Asfalt dökülen Cumhuriyet Caddesi’nin tek şerit karayolunda altyapı çalışmamız bitim aşamasında. Yol yapım çalışmaları yürüten ekiplerimiz Doğumevi kavşağında sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı. Bu çalışma Karayolları Tatvan Şube Şefliği Kavşağı’na kadar devam edecek. Bu da ilk etapta yaklaşık 2.5 kilometre ilk kat sıcak asfaltını yüklenici firma tarafından yapılacak. İşbirliği içerisinde eş zamanlı olarak yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımız inşallah bu yılsonuna kadar tamamlanacak. Tüm ekiplerimiz eş zamanlı olarak farklı noktalarda gece gündüz demeden çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Etap etap seri bir şekilde asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar nedeniyle çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan sabır diliyoruz. Çalışmalarından dolayı karayolları, yüklenici firma ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise “Bir hafta veya on gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Aynı zamanda ilçemizin Van yönündeki şehir girişinden çarşı merkezine doğru asfalt öncesi kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma da tamamlandığında asfalt yapımı yürüten ekipler orada da asfalt yapım çalışmasını yürütecek. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar tamamlanarak Tatvan halkının hizmetine sunulacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ ürettiği drone ile teknofest yarışmasına katılacak
YEREL HABERLER BEÜ ürettiği drone ile teknofest yarışmasına ...
Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır
YEREL HABERLER Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır
Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyor
YEREL HABERLER Güroymak meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem ...
Van Gölü’ne giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Van Gölü’ne giren genç boğuldu
Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha
YEREL HABERLER Tatvan Devlet Hastanesinden bir ilk daha
Bitlis Eren Üniversitesi, ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK sanal fuarına katıldı
YEREL HABERLER Bitlis Eren Üniversitesi, ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK ...
Tarihi Bitlis evleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Tarihi Bitlis evleri gün yüzüne çıkıyor
Bitlis´te tarihi evler, turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Bitlis´te tarihi evler, turizme kazandırılıyor
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ...
Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
Ahlat'ta korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Ahlat'ta korona virüs tedbirleri denetimi
Tatvan’da korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs tedbirleri denetimi
Güroymak’ta korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Güroymak’ta korona virüs tedbirleri denetimi
Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra rastlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra ...
Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına ...
Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması
Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları fotoğrafladı
YEREL HABERLER Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X