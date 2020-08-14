Kaymakam Erdemir’den köy ziyaretleri

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kırkbulak, Çalıdüzü ve Eğritaş köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği köylerde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan yol ve istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tekin Erdemir, çalışmaların son durumuyla ilgili ilçe Özel İdare Müdürü İzzet Nurduhan’dan bilgi aldı. Ziyaret ettiği köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Erdemir, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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