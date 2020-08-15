Kaymakam Erdemir’den kontrol noktalarına ziyaret

– Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti
Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçe çıkışındaki polis kontrol noktası ve Hizan yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti. Ziyaret ettiği kontrol noktalarında denetimlerde bulunarak, son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Tekin Erdemir, noktada görevli personellere kolaylıklar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.