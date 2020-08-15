Ahlat’a doğalgaz verilmeye başlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğalgaz akışı başladı.

Ahlat Belediyesi ile yüklenici firma tarafından yapılan protokolün ardından 2 ay önce başlayan doğalgaz çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ilçede doğalgaz akışının beklenenden daha erken verilmeye başlandığını söyledi. Başkan Çoban, “Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın Allah’ın izniyle bugün müjdesini vatandaşlarımıza veriyoruz. Ahlat’ta 2 ay önce başlayan doğalgaz hat çalışmalarının hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesinin ardından ilçemize doğalgaz akışı beklenenden daha erken verilmeye başladı. Artık ikametlerinin yanından doğalgaz geçen vatandaşlarımız abonelik işlemleri için gerek yüklenici firma doğugaz firmasına ve gerekse ilçemizde bu hizmeti sunmak üzere oluşmuş teşekküllere, şirketlere müracaat ederek işlemlerini yaptırmaya başlayabilirler. Bizim için önemli olan şuydu kış gelmeden doğalgazın Ahlat’a ulaşıp ulaşmayacağı noktasındaki bir beklentiydi. Bugün bizde bu müjdeyi veriyoruz. Botaş tarafından ilçemize doğalgaz akışı sağlanmaya başladı. Doğalgaz istasyonumuza ulaştı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız artık evlerinde ve işletmelerinde talep üzerine doğalgazdan faydalanacaklar. Bu kış Allah nasip ederse çok daha huzurlu çok daha az hava kirliliği ile büyük bir şansı elde etmiş olacağız. Daha önemlisidir şudur artık insanımızın birebir cebine dokunan bir konu, ekonomisi birinci derece etkilenecek bir konu. Vatandaşlarımız artık pahalı ısınmadan ve pahalı enerji tüketiminden daha ucuz daha temiz çevreci bir enerjiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bu süreçte bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, siyasilerimize, yüklenici firma Setyol Sanayi Tesisleri şirketine, Doğugaz firmasına ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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