Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma konuları görüşüldü. Toplantıda konuşan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemine değinerek “İlçemizde de ilgili birimlerce gerekli hassasiyet en üst düzeyde gösterilerek alınan tedbirlerle ilgili denetimler titizlikle takip edilecektir” dedi.

Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Burcu Güvendik ve Yazı İşleri Şefi Abdulalim Kaptan katıldı.

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