Vali Oktay Çağatay, Ahlat’ta yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi

Kırşehir Valisi Akın, düğün ve taziyelerde Kovid-19 mücadelesi için muhtarlardan destek istedi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Ahlat’ta yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay beraberindeki Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve ile birlikte Ahlat’ta yapımı devam eden 75 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane inşaatını gezen Vali Çağatay, devam eden çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.