Vali Oktay Çağatay, Ahlat’ta yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Ahlat’ta yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Çağatay beraberindeki Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve ile birlikte Ahlat’ta yapımı devam eden 75 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane inşaatını gezen Vali Çağatay, devam eden çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.