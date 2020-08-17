Narkotik köpeği 'Evlat'la aramada 41 kilo esrar ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´in Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde, 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda, arazi sahibi M.S.Ç. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde yaşayan M.S.Ç.´nin, yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Meydan köyündeki arazide uyuşturucu arama köpeği `Evlat´ın katılımıyla arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi.
Arazi sahibi M.S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-08-17 18:01:07
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