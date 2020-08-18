Bitlis’te Belediyesinden parke çalışması

Bitlis Belediyesi kentteki hemen hemen her sokağı parke ile kaplıyor.
Bitlis Belediyesi tarafından bazı mahallelerde asfalt çalışması yapılırken, bazı mahallelerde ise parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kentteki alt yapı sorununun büyük bir kısmının çözüldüğünü ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent genelinde devam eden çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi, bağlar sokakta parke taşı ile kaplanarak yeni görünümüne kavuşacağını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.