Tatvan’da korona virüs denetimleri

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları denetim, uyarı ve kontrolleri aralıksız sürdürüyor. Denetim çalışmaları kapsamında bir yandan korona virüs salgınına karşı sık sık anonslar yapan ekipler, ayrıca maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşları da tek tek uyarıyor. İlçenin Van Gölü sahil şeridi başta olmak üzere, ilçe merkezi ve halkın yoğun olduğu alanlarda da denetimlerini arttıran ekipler, halkın sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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