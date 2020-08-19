Kaymakam Erdemir, köy ziyaretlerine devam ediyor

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir; Dalda, Küçüksu, Güreşçi, Yoncabaşı ve Tokaçlı köylerini ziyaret etti.

İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan ile birlikte köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Erdemir, ilçeye bağlı Dalda, Küçüksu, Güreşçi, Yoncabaşı ve Tokaçlı köylerini ziyaret ederek, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Köylere yapılması gereken çalışmalarla ilgili gerekli notları aldıran Kaymakam Erdemir, ayrıca köylülerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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