Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramalarda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-08-21 16:28:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.