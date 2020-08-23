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Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı

DHA

Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/AHLAT (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Türk Yıldızları uçaklarının alan üzerinde yaptıkları gösteri nefes kesti.
Ahlat ilçesinde Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki salı günü programa katılacağı belirtildi. Açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Türk Yıldızları uçaklarının muhteşem gösterileri ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. 
Vali Oktay Çağatay, Bitlis´te bu yıl 2'ncisine katıldığı etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Ahlat'a olan ilgisini artık bütün dünyanın bildiğini belirtti.
Vali Çağatay, "Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde bu topraklarda bizlere ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan, binlerce yıllık tarihimizin nişanesi, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı. Onun yanına da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konduruldu. Allah nasip ederse salı günü açılışını gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi niteliğindeki bir külliyesi Ahlatımız'a, Bitlisimize, Türkiye´ye çok yakıştı. Allah bunları bizlere nasip etti" dedi.
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü (25 Ağustos'ta) kente geleceğini ifade ederek, "Salı günü sadece Cumhurbaşkanımızı ağırlamayacağız. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı bakanları ve genel müdürleri de burada ağırlayacağız. Velhasıl bütün Türkiye salı günü burada olacak. Dünyanın gözü o gün Ahlat´ta olacak. Bizim için büyük heyecan ve mutluluktur" diye konuştu.
Ayasofya camisinin açılışının bir müthiş bir fetih olduğunu söyleyen Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da, "Ayasofya´nın ardından Fatih gemisi ile siz bütün bağımlılıklardan kurtuluyorsunuz. Yani ekonomik bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir buluş oldu. Fatih gemisine ve Cumhurbaşkanımıza bu müjdeden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir fethin işaretini Ahlat´ta yaşıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızı Anadolu´ya armağanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı var. Ey Anadolu hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden program için gelen misafirlerin kurdukları çadırları ziyaret etti. El sanatları derneklerinin de yer aldığı etkinlik 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-08-23 17:30:35

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