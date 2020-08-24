Bitlis'te minibüste 36 kaçak göçmen yakalandı

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Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları minibüste 36 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan sürücü H.A., tutuklandı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçe girişinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, minibüste 36 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.A., sevk edildiği adliyede Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Van'daki Geri Gönderme Merkezine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE

2020-08-24 19:07:01



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