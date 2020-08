Malazgirt Zaferi kutlamalarında atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor.

"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarında, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisindeki alanda yapılan atlı spor oyunları vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle Kırgız Türkleri tarafından oynanan kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve heyecanla izleniyor.

Etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlardan Ali Aşkın Akyürek, “Şenliklerimiz dün başladı. Bugünkü etkinliklerde saha alanında misafirlerimizin çadırlarda ziyaretleri sergilemiş oldukları yöresel yemekleri yöresel zenginlikleri ile güzel bir etkinlik oldu. Bugünde burada ata sporumuz cirit ve kök börünün oynanmasını izliyoruz. İlk yarı bitti eğlenceli ve güzel geçiyor” dedi.

Ahlat’taki kutlamalara Erzurum’dan gelen vatandaşlardan Sinan Polat, “Erzurumluyum burada misafirim. Bu sene buraya katılmaya geldim özellikle ciriti seyretmeye geldim. Bu oyunların bütününe de bakacağım. Çok beğendim her sene geleceğim” ifadesini kullandı.

Gaziantep’ten etkinliklere katılan Abdurrahman Karakan ise “Gaziantep’in Nizip ilçesi Gökçeli köyünden geldim. Burada Malazgirt ve Ahlat’ın kurtuluşu için Gaziantep’ten 6 otobüsten katıldık. Tahmini 170180 kişiyle geldik. Burayı çok güzel beğendim burada at cirit oyunlarını izlemeye geldim. Bundan 949 yıl önce Malazgirt ve Ahlat’ın kurtuluşunu kutlamak için geldik. Allah bu birlik ve dirliğimizi elimizden almasın bu düzenimizi bozmasın. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe İnşallah memleketimiz yücelmeye yükselmeye muktedirdir” diye konuştu.,

Öte yandan atlı sporcuların gösterilerine fotoğrafçılar da büyük ilgi göstererek arşivlerine eşsiz fotoğraflar katıyor.

