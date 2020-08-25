Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı

DHA

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ AHLAT, (Bitlis)-(DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 949'uncusu düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20'ye yakın el sanatı görücüye çıktı. Sergilenen el sanatları arasında geçmişi yarım asra dayanan Kayseri'nin 'soğan bebeği' ile Ahlat'ın bastonu da yer alıyor.
Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen el sanatları da görücüye çıktı. Tahta kaşık, çömlek, ebru sanatı, soğan bebek, çarık ve baston gibi çeşitli el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen sınırlı sayıda davetli, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyor.
'AVRUPA´DAN GELEN TURİSTLERDEN BEBEKLERİMİZE YOĞUN İLGİ VAR'
Etkinliğe Kayseri'den katılan Yavuz Aplak, sergilediği soğan bebeğin geçmişinin yarım asra dayandığını belirterek, "Bu bebekler zamanında okulda öğretmen tarafından istendi. Kızlardan bebek yapmalarını isteyen öğretmen, erkeklerden de bez, düğme ve ip getirmelerini istemiş. Kız çocuklarından birinin annesi bebek yapıyor. Bu bebeğin yarım asırdan fazla bir mazisi var. Bizim köy de turistik bir köy olduğu için çocuk okula giderken, turist görüp, bebeği yüksek bir ücret karşılığında alıyor. Çocuk okula gidince öğretmen bebeği soruyor. Çocuk da öğretmene parayı göstererek, 'turist elimden aldı bu parayla' demiş. Öylelikle köydeki herkes bu bebekten yapmaya başlamış. Kayseri´ye bağlı Soğanlı köyünde oturuyoruz. Fakat Kapadokya´nın doğu kapısıyız. Bu bebek de köyümüzün geçim kaynağıdır. Yıllardır bu bebekler yapılıyor. Annemin de kız çocuğu olmadığı için ben de anneme yardım ettim. Bu sanatı devam ettirdim. Eşimle beraber yapıyoruz. Bizden sonraki nesillere öğretip devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bebekler ilk yapıldığında söğüt ağacından yapılıyordu. Turistler bu bebeklerin oturanından istediği için havlu parçaları, orlon, kola kapağı ve boncuk gibi malzemelerden yapıyoruz. Oyalarla da süslüyoruz. Çoğunlukla kutlu kumaş ve kadifeden yapıyoruz. En çok Avrupa´dan gelen turistlerden bebeklerimize yoğun ilgi vardı. Şimdi pandemi sürecinden dolayı turist gelmiyor" dedi.
'PAYİTAHT BASTONU İLE DİZİLERDE ARANAN İSİM OLDUK'
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan Cumali Birol ise tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen pandemi nedeniyle bu yıl işlerinin iyi gitmediğini ifade etti. Birol, "Festival alanında kısıtlı sayıda insan var. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Adilcevaz Bastonu'nu her platformda olduğu gibi burada da tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yıl Okçular Vakfı tarafından bastonculuk sanatı tema alınıp görüntüler çekildi. Bu bizim için gurur verici bir olay. Böyle fuar ve festivallerde yerimizi buluyoruz. Geleneksel el sanatlarının tanıtılmasında çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu böyle devam edecektir. Bu tarz fuarlar, Geleneksel Türk El Sanatları'nın belli bir noktaya gelmesinde büyük önem arz ediyor. Adilcevaz Bastonu'nda ceviz ağacı, manda, koç boynuzu kullanılıyor. Bunları yaparken de bir altın sarrafı hassasiyetinde yapıyoruz. Tamamen el işçiliğidir. Bunun yanı sıra bastonlarımıza ebru yapıyoruz. Payitaht bastonunu birçok insan 3-4 yıldır biliyor. Dizilerde aranan isim olduk. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışında her platformda yerimizi alıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-08-25 11:24:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt Zaferi kutlamalarında atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi kutlamalarında atlı spor oyunları ...
Bitlis'te minibüste 36 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te minibüste 36 kaçak göçmen yakalandı
Tatvan'da asayiş olayları
YEREL HABERLER Tatvan'da asayiş olayları
Atlı birlik Ahlat’ta 'şaha' kalktı Nevşehir'den gelerek Ahlat'ta görev alan atlı birlik büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Atlı birlik Ahlat’ta 'şaha' kalktı Nevşehir'den ...
20 el sanatı ustası Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarına katıldı
YEREL HABERLER 20 el sanatı ustası Ahlat'taki Malazgirt ...
Pandemi önlemleriyle Malazgirt Zaferi kutlamaları Ahlat’taki kutlama alanına gelenlerin ateşi ölçülürken, her noktaya ise dezenfektan bırakıldı
YEREL HABERLER Pandemi önlemleriyle Malazgirt Zaferi ...
Ahlat’taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Ahlat’taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor
Ahlat´taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır
YEREL HABERLER Ahlat´taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa ...
Malazgirt Zaferi kutlamalarında talihsiz kaza Ahlat’ta kutlamalar kapsamında yapılan atlı cirit oyununda bariyerlere çarpan at telef oldu
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi kutlamalarında talihsiz ...
Tahta kaşığa adanan 60 yıl 73 yaşındaki kaşık ustası ‘Kel başa şimşir tarağın’ sırrını açıkladı
YEREL HABERLER Tahta kaşığa adanan 60 yıl 73 yaşındaki kaşık ustası ...
60 yıldır tahta kaşık üretiyor
YEREL HABERLER 60 yıldır tahta kaşık üretiyor
Van ve Nemrut Krater gölleri için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Van ve Nemrut Krater gölleri için pedal çevirdiler
Türk Yıldızları Ahlat’ta büyüledi
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Ahlat’ta büyüledi
Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü ...
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X