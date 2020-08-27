Altunkalbur Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı

Bitlis Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Altunkalbur Mesire Alanı törenle vatandaşın hizmetine açıldı.

Bitlis’te yıllardır atıl durumda olan Altunkalbur, büyük çalışmalar sonucunda Bitlisli vatandaşların hizmetine sunuldu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın seçim projelerinde yer alan Altunkalbur Mesire Alanı; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımı ile hizmete açıldı. “Atıl durumda olan, çocukluğumuzda gelip serinlediğimiz yer olan Altunkalbur Mesire Alanı çok şükür tekrar daha güzel bir şekilde vatandaşların hizmetine açıldı” diyen AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, “Başta tüm basının önünde genç başkanımız Nesrullah kardeşimi tebrik ediyorum. Burası bizim çocukluğumuzdan beri özlemimizdi. Gelip burada oturup havuza girerdik. Serinleyip dinlenirdik. Eskiden böyle bir adım atılmıştı ama o zaman sadece duvarları yapılmıştı. Ama ondan sonra ne yazık ki sahip çıkılmadı. Değerli başkanımız Nesrullah Bey başkan olduktan sonra böyle bir hayalimiz gerçek oldu. İstiyoruz ki tüm Bitlisliler gelip burada oturup günlerini geçirsinler, buraya sahip çıksınlar, buraları korusunlar. Altunkalbur herkesin hem kalbinde hem dilinde olan bir mekandı. Bitlis’te yaşayan herkesin arzusunu yerine getirdi. Ben bu vesileyle değerli başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Buraların yapılmasından çok sonraki nesillere aktarmanın daha önemli olduğunu dile getiren Bitlis Valisi Oktay Çağatay da, “Değerli başkanım gerçekten koltuğu devraldığı günden bu yana çok güzel çalışmalara imza attı. Bugünde o çalışmalardan yalnızca birini vatandaşlarımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde neredeyse asfaltsız yer kalmadı ve neredeyse bütün altyapı çalışmalarında sona gelindi. Başkanımız güzel projelere imza attı ve o projeleri de hayata geçirdi. Altunkalbur Mesire Alanı da o projelerdendi. Allah hayırlı etsin, Allah daim etsin” diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise çocukluk hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ben öncelikle bugün burada bizi yalnız bırakmayan değerli vekilime, değerli valime, çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Altunkalbur Mesire Alanı 4 bin metrekare alan üzerine kurulan ve değerli vekilimin dediği gibi hepimizin çocukluk hayaliydi. Bizler görevi devraldığımız zaman burası adeta bir çöplüktü. Bu gördüğünüz alanda sadece 200 kamyonun üzerinde çöp çıkardık. Allah’a hamdolsun güzel bir hizmet oldu. Tabi biz bu mesire alanına özellikle aileleri davet ediyoruz. Zamanlarını burada geçirsinler, çaylarını bizim tabirimizle dolmalarını buraya getirip yesinler. Buraya sahip çıksınlar. İnşallah onların sahip çıkmasıyla beraber Altunkalbur Mesire Alanı hak ettiği güzelliğini koruyacaktır. Belediye olarak sadece şehrin altyapısıyla değil her şeyiyle ilgileniyoruz. Bir belediyenin yapması gereken ne varsa fazlasıyla yapıyoruz. Altyapı, yol, kanalizasyon çalışmalarının yanında sosyal alanlara da eğilip vatandaşların pandemi sürecinde daha çok ihtiyacı olan açık alan oluşturmaya daha da özen gösteriyoruz. Buradan bir kez daha bu alanın memleketimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Tüm misafirlere ve değerli basına bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum.”

Konuşmalarından ardından protokol tarafından yapımı tamamlanan mesire alanının açılışı yapıldı. Daha sonra mesire alanını gezen protokol ve katılımcılar, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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