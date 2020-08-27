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Bitlis’te 2 kalaşnikof, 4 av tüfeği ve 1’er adet havalı tüfek ile tabanca ele geçirildi

İHA

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kalaşnikof, 4 adet av tüfeği ve 1'er adet havalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.

Bitlis’te 2 kalaşnikof, 4 av tüfeği ve 1’er adet havalı tüfek ile tabanca ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kalaşnikof, 4 adet av tüfeği ve 1’er adet havalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Mutki ilçesi Sarıçiçek köyünde ikamet eden M.Ş.A., V.A., M.A. ve S.A. isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 27 Ağustos 2020 günü şahısların evlerinde yapılan eş zamanlı aramada; 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 25 adet 100 Dolar banknot, 107 adet 200 TL banknot, 41 adet 100 TL banknot, 4 adet 50 TL banknot, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 81 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 1 adet 16 kalibre av tüfeği fişeği, 78 adet 9 mm çapında dolu tabanca fişeği, 108 adet 7,65 mm çapında dolu tabanca fişeği, 20 adet 6,35 mm çapında dolu tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabancaya ait boş şarjör, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör, 1 adet plastik tabanca kabzası, 1 adet ahşap av tüfeği dipçiği, 6 adet tabanca kılıfı, 4 adet şarjör kılıfı, 1 kutu havalı tüfek saçması, 1 adet G3 piyade tüfeği askı kayışı, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği boş fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait üst kapak ve dürbün aparatı, 1 adet havalı tüfek dürbünü, 2 adet sarı, kırmızı, yeşil renklerde terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 adet sarı, kırmızı, yeşil renklerde terör örgütünü simgeleyen örme ip, 1 adet sarı, kırmızı, yeşil renklerde terör örgütünü simgeleyen örme bileklik ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili ikametlerinde suç unsuru malzeme ele geçirilen V.A. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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