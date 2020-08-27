Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişiye yönelik Mutki ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda belirlenen evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 9 mm çapında tabanca, 100 dolarlık 25 banknot, 200 TL'lik 107 banknot, 100 TL'lik 41 banknot, 50 TL'lik 4 banknot, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 kalibre 81 av tüfeği fişeği, 16 kalibre av tüfeği fişeği, 9 mm çapında dolu 78 tabanca fişeği, 7,65 mm çapında dolu 108 tabanca fişeği, 6,35 mm çapında dolu 20 tabanca fişeği, 7,65 mm tabancaya ait 2 boş şarjör, 9 mm tabancaya ait boş şarjör, plastik tabanca kabzası, ahşap av tüfeği dipçiği, 6 tabanca kılıfı, 4 şarjör kılıfı, kutu havalı tüfek saçması, G3 piyade tüfeği askı kayışı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği boş fişeği, kalaşnikof piyade tüfeğine ait üst kapak ve dürbün aparatı, havalı tüfek dürbünü, 4 sarı, kırmızı yeşil renklerde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örme ip ve bileklik ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili V.A ve M.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-08-27 16:45:29



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