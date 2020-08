Kızılay Şube Başkanı Taşar’dan iddialara cevap

Kızılay BitlisTatvan Şube Başkanı Battal Taşar, bazı basın yayın organlarında yer alan “Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yollanan etlerin sahibi olduğu otelde tüketildiğine” dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yerel ve ulusal bazı haber sitelerinde yer alan haber ve habere ilişkin yayınlanan videolarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu savundu. Taşar, 2019 yılında Ramazan ayı boyunca her gün 750 kişiye, 2020 yılı Ramazan ayında ise pandemiye rağmen her gün 598 aileye yemek dağıtımı yapıldığını ifade ederek, “2 yıl içerisinde 3 bin koli civarında gıda paketi, pandemi döneminde 655 kişiye kişi başına 400’er TL nakdi destek, yaklaşık 6 bin kişiye giysi ve 90 aileye alışveriş kartı dağıttık. Tüm bunlar ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardır. Kızılay aracılığıyla yaptığımız yardımlar Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı listesinde yer alan ihtiyaç sahiplerine yöneliktir. Biz burada yardım gerçekleştiren kurumlarımız ve belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Devletimizin bu hizmetini sindiremeyenler, ailemize ve kurumumuza iftira atmaktan ve yalan söylemekten çekinmemiş, bana ait olan otelin asansörü ve mutfağında, otelimin faaliyet göstermediği pandemi döneminde 7. kata kadar çıkarak iftira ve yalanlarla dolu bir senaryo kurgulamıştır. Özel işletmemize izinsiz ve gizli bir şekilde giren kişi, daha önceden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olan Kızılay paketlerini bir yerlere bırakarak çekim yapmış, burada güya farklı şeyler varmış gibi yansıtarak bizi lekelemeye çalışmıştır. Kurgulanıp paylaşılan görüntüler ve bu görüntüler ile ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Atılan iftiralar, Bitlisimize her alanda hizmet sağlayan Milletvekilimiz Cemal Taşar’a ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay’ına karşı yapılan bir komplo ve karalama kurgusudur. Tüm bu iftira ve yalan iddiaların hedefinin sadece şahsımın olmadığını biliyorum. Buradaki amaç bölgemize kazandırılan hizmetleri ve Kızılay çalışmalarını engellemektir. Tüm bu engelleme girişimlerine rağmen ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza Kızılayımızın hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Biz komplo ve iftiralara asla göz yummayacağız. Yalan ve iftiraları yayan kişi araştırıldığında geçmişinde benzer şekilde haksız itham ve iftiralarla dolu bir çok haber yaptığı, bunu yapmayı alışkanlık haline getirdiği, para cezası, hapis cezası da dahil onlarca ceza aldığı bilinmektedir. Hukuka ve adalete güveniyoruz, içimiz rahat” diye konuştu.

