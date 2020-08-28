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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te yol asfaltlama çalışması

İHA

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki mahalle yollarında asfalt yenileme çalışması başlattı.

Bitlis’te yol asfaltlama çalışması

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki mahalle yollarında asfalt yenileme çalışması başlattı.
Asfaltlama işlemleri kapsamında Beşminare Mahallesi’nde bulunan TOKİ 1, 2 ve 3. etapta, Bitlis Belediyesinin hafta başında başlattığı çalışmalarla yollar yenileniyor. Yapım çalışmaları sonucunda 3,5 kilometre uzunluğundaki yol 12 metre genişliği yapılırken, Beşminare Mahallesi’ndeki eski asfaltın kazıma işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar asfaltlanacak. Ayrıca, şehirde doğalgaz çalışmaları tamamlanan yerlerde asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çeşitli nedenlerle bozulan yollarda asfalt çalışması yaptığını belirterek, “Çalışmalar sırasında asfalt kazıma makinesi de kullanılıyor. Bu makine ile artık yama kaldırmayan bozuk yollar önce kazınarak temizleniyor, daha sonra zemine temel altı malzeme (PNT) serimi yapılıyor. Yol kenarlarına bordür taşı döşenecek. Yollarımızı yaparken de daha önce kullanılmaz halde olan kaldırımları da yapıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
“Yol medeniyettir” diyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentimiz her alanda olduğu gibi yol hizmetinde de en iyisini hak ediyor şüphesiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız belirlenen proje ve takvim doğrultusunda devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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