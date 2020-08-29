Bitlis’te yere atılan maske martının ayağına takılmasıyla konduğu direkte mahsur kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yere atılan maske, bir martının ayağına takılmasının ardından konduğu elektrik direğinde asılı kalınca imdadına VEDAŞ ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Adilcevaz ilçesinde meydana geldi. Yere atılan maske bir martının ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. Elektrik direğine asılı kalan martıyı gören vatandaşlar durumu Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ), Adilcevaz İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, martıyı asılı kaldığı direkten kurtarıp doğaya saldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.