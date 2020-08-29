Bitlis'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 11 kişi yaralandı

Ceren KURTYE/TATVAN(BİTLİS),(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, önünde giden kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan çoğunluğu çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, Tatvan-Van Karayolu'nun Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Tatvan´dan Van istikametine giden 13 KE 453 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve çoğunluğu çocuk olan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar Mustafa, Aynur ve Dilan Erdoğan, Muhammed, Umut, Özlem, Gülnaz, Ali ve Nisanur Örnek ve Birgül Ceylan Muhittin Ceylan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ve Özel Tatvan Can Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2020-08-29 17:23:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.