30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Ahlat Kaymakamlığı önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Fırat Kılıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Buradaki törenin ardından Ahlat Şehitliği ziyaret edildi. Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, bazı şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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