Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis),(DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, üzerlerinde 32 gram kokain ile 11 gram kubar esrar ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçenin Çekmece köyüne yakın Nemrut Dağ yolu üzerinde yol kontrolleri yapan ekipler, yaya olan A.D. ve K.S.'yi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 32 gram kokain ile 11 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.S., ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma sürüyor.. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE

2020-08-30 14:17:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.