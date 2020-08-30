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Bitlis'te mağarada, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

DHA

Bitlis'te mağarada, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'in Ağaçköprü köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit J.Er Ahmet Doğangün 2020-50' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada naylona sarılı vaziyette toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyede tüfeği fişeği, 1 kazma ve 1 kürek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar savcılığın talimatı ile muhafaza altına alınırken, mağara jandarma ekiplerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor
 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-08-30 17:50:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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