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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DATÜB heyeti, Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerle bir araya geldi

İHA

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerle bir araya geldi.

DATÜB heyeti, Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerle bir araya geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamaları için Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerle bir araya geldi.
DATÜB heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak Ahlat'a getirilen Ahıskalı Türklerle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un mesajını ilettikten sonra, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla Ahlat'a gelerek çadır kurup Ahıskalı Türkleri temsil etmesi ve DATÜB faaliyetlerini tanıtması ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Fuat Uçar, tören alanında 37 çadırın genellikle valilikler, bakanlıklar ve büyükşehir belediyeleri tarafından kurulduğunu, onların içerisinde ise sadece iki sivil toplum örgütünden birinin DATÜB olduğunu, bunun ise DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un başkanlığında DATÜB'ün özverili çalışmaları sonucu elde edildiğini söyledi.
Uçar, ayrıca Ahlat’ta yapılan kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığına Ahlat’taki her aileye geçimlerini sürdürebilmeleri için tarım arazilerinin tahsisi ve yeni konutların yapılması hususunda taleplerini ilettiklerini bildirdi.
Ahıskalı Türklerle görüşmede, Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türklerin istihdamının artırılması istikametinde çalışmalar yürütüldüğünü, tarım arazilerinin tahsisi ile ilgili gerekli adımların atıldığını vurgulayan Uçar, aradan geçen süre zarfında ailelerin büyümesi sonucunda artık evlerin ailelere dar geldiğinden dolayı muhatap kurumlara bununla ilgili başvuruların yapıldığını ve gerekli çalışmaların yürütüldüğünü iletti.
Ahlat’ta ikamet eden Ahıskalı Nermin Temel, Türkiye Devletinin Ahıskalı Türklere vermiş olduğu değerin oldukça önemli olduğunu, bunun neticesinde savaş bölgelerinden çıkarılarak huzurlu bir ortama getirildiklerini, sahip çıkmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Ahıskalı Türklerin genellikle tarımla uğraştığını ve bu gibi işlerde oldukça yetenekli olduklarını bildiren Temel, "Biz artık Türkiye Devletimize yük olmak istemiyoruz. Dolayısıyla bize tarımla uğraşabileceğimiz arazilerin verilmesini istiyoruz. Biz kendimiz ekip biçer, ailemizi geçindirir ve devletimize yük olmayız" dedi.
Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türkler, en önemli sorunlarının tarım arazileri ve konutların yapılması ile ilgili çalışmaların hızlandırılması hususunda gerekli yardımları talep etti.
Görüşmede, katılımcılar tarafından DATÜB Ahlat İlçe Temsilcisinin değiştirilmesi talep edildi. Katılımcıların destekleri doğrultusunda Hamza Kehvan, DATÜB Ahlat İlçe Temsilcisi seçildi.
DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı Paşa Alihan ise yaptıkları konuşmalarda DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında Türkiye’de yaşayan Ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümü konusunda oldukça önemli çalışmalara imza atıldığını, vatandaşlık, uzun ve kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesi gibi konularda başarılı olduğunu vurguladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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