Tatvan Belediyesinden altyapıya ‘robotik’ dokunuş

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarında denetimler robotik sistem ile gerçekleştiriliyor.

Altyapı yenileme çalışmalarında döşenen boruların içine gönderilen robotik sistem ile yapılan hatalar anında çözülüyor. Robotik sistem üzerinde bulunan 360 derece hareketli kamera sayesinde atık su borularının mevcut durumu fotoğraf ve video kaydıyla görüntüleniyor. Yapılan kayıtlar üzerinde herhangi bir aksaklık varsa anında giderilerek daha sonra yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçiliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, “Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarının denetimini Robotik Görüntüleme Sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Robotik Görüntüleme Sistemini yaptığımız kanallara bırakıp döşenen boruların eğimini, bağlantı sistemlerini görüntüleyerek kaydediyoruz. Bu kamera borunun içerisinden giderek ve geri dönüş yaparak işlemlerin ne kadar sağlıklı olduğunu bizim görmemizi sağlıyor. Herhangi bir hata varsa biz buna müdahale ediyoruz ve bu şekilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

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