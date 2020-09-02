Bitlis´teki okullar pandemi döneminde onarıldı



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'teki okullar pandemi döneminde bakım ve onarım işlemlerinden geçirilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Okullarda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bitlis'te bu yaz pandeminin yarattığı boşluktan da faydalanarak 9 okulumuzu 9 milyon 400 bin ödenek kullanarak depreme tamamen dayanıklı hale getirdik. Bitlis bu konuda çok şanslı toplam 740 binamızın içerisinde şu anda depreme dayanıksız bina vardır diyemeyiz. Tamamen temizledik" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve beraberindeki Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, pandemi döneminde bakım ve onarımları tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu. Bu kapsamda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı 8 Ağustos İlk ve Ortaokulu'na giden Vali Çağatay okulun standartların üstünde kalitede onarılıp güçlendirildiğini, 9 ayrı okulda bu yıl güçlendirme ve onarım çalışması yaptıklarını söyledi. Bitlis´in Türkiye standartlarının çok altında sınıf mevcudu ve Türkiye´nin en fazla Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencisine sahip bir il olduğunu belirten Vali Çağatay şöyle konuştu:

"8 Ağustos İlkokulu ve Ortaokulunun önündeyiz. Bu okullar aynı bahçe içerisinde yer alıyor. Toplam 540 öğrencili bir okul. Bu okulumuzun özelliği bu yıl depreme dayanıklılık açısından bu yıl elden geçirildi. Çok güzel görüntü ve sağlamlığa kavuştu. Bu bina ile beraber Bitlis´te bu yaz pandeminin yarattığı boşluktan da faydalanarak 9 tane binamızı 9 milyon 400 bin ödenek kullanarak depreme tamamen dayanıklı hale getirdik. Bitlis bu konuda çok şanslı toplam 740 binamızın içerisinde şu anda depreme dayanıksız bina vardır diyemeyiz. Tamamen temizledik. Pandemi süreci ile beraber Türkiye sıkıntılı bir dönem geçirdi. Öğrencilerimizin biz alıştığımız o seslerini bugün duyamıyoruz. Gönlümüzden geçen odur ki 21 Eylül´de ilk ders zilini beraber çalarız. Çocuklarımızla birlikte okullarımıza hep birlikte kavuşuruz."

Bitlis'in Türkiye'nin en fazla yatılı bölge okulu öğrencisine sahip il olduğunu da belirten Vali Çağatay, "Toplamda 18 bin öğrenci ile Türkiye´de en fazla yatılı bölge okulu öğrencisine sahibiz. Biz bu okullarımızın tamamını da pansiyonlarını, eğitim binaları, diğer sosyal etkinlik alanları da tamamen elden geçirdik. Başta Milli Eğitim Müdürü olmak üzere ekipteki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bizzat okullardaki çalışmaları takip ederek bizleri son derece memnun etmişlerdir. Türkiye´deki bütün öğretmen ve öğrencilerimize eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-09-02 16:32:31



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