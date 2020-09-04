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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İHA

Tatvan’da 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Tatvan Sulh Ceza Hakimliği kararı ile iki iletişim dükkanında inceleme yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede; 13 adet akıllı cep telefonu ve 26 adet tuşlu cep telefonu olmak üzere toplamda 39 gümrük kaçağı cep telefonuna Tatvan Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararıyla el konulmuştur. F.A., Ö.F.Y., A.T., S.E. ve C.K. isimli beş şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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