Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, 'hırsızlık suçundan' hakkında 3 yıl 2 ay ve 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., polisin yaptığı yol kontrollerinde bulunduğu araçta yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Öte yandan kontrollerde, üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan Z.C. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.,'nin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takibe alınan O.G'nin içerisinde bulunduğu araç, ekipler tarafından yapılan yol kontrollerinde durduruldu. Araçta bulunan O.G, gözaltına alınarak, polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

Öte yandan yapılan yol kontrollerinde, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 14 mermi ile yakalanan Z.C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-04 15:01:17



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