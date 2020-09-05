Kaymakam Erdemir'dan köy ziyaretleri

– Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir’in köy ziyaretleri devam ediyor.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir’in köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Yumurtatepe, Çekmece ve Benekli köylerini ziyaret etti. Tatvan İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Nurduhan'ın eşlik ettiği Kaymakam Tekin Erdemir, ziyaret kapsamında Yumurtatepe ve Benekli köylerindeki içme suyu elektriği için kullanılacak olan güneş panelleri çalışmalarını ve Çekmece köyündeki futbol sahası yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Tekin Erdemir, devam eden çalışmaların bu yıl içinde tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti. Köy ziyaretleri kapsamında ayrıca köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Erdemir, köylülerin sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinleyerek, iletilen sorunların çözümü için gerekli talimatları iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.