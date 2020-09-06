Bitlis’te aranan uyuşturucu imalatçısı yakalandı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası olan uyuşturucu imalatçısı yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahlat ilçe merkezinde uyuşturucu imal etmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan İ.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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