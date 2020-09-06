Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’in Sehi Ormanları mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 4’ü erkek 2’si de kadın olmak üzere 6 terörist silahları ile beraber etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JSİHA) ve ATAK Helikopterleri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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