Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’in Sehi Ormanları mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 4’ü erkek 2’si de kadın olmak üzere 6 terörist silahları ile beraber etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JSİHA) ve ATAK Helikopterleri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.