Bitlis'teki terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis merkez Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili merkez Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında bir grup BTÖ mensubunun barındığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 5 Eylül 2020 tarihinde bahse konu bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından BTÖ mensuplarına ait görüntü tespit edilmiş ve etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 06 Eylül 2020 günü “Şehit Uzman Jandarma VI Kadademeli Çavuş Eyüp Fidan 2020107” operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 2 kadın, 4 erkek 6 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde BTÖ mensupları ile birlikte; 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 14 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 387 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 10 adet Kannas keskin nişancı tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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