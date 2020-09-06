Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis´te, il jandarma komutanlığı tarafından merkeze bağlı Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristle ilgili Bitlis Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

''Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 06 Eylül 2020 günü 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyüp Fidan 2020-107' operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 6 BTÖ mensubu 2´si kadın, 4´ü erkek silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde BTÖ Mensupları ile birlikte; 5 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 14 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 387 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 10 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.''Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-06 15:11:13



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