Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü

İHA

Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü

Bitlis’te kuru otların tutuştuğu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü.

Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan Kent Ormanı'nda kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle 100 hektarlık alana yayılan yangına Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğüne ait arazöz ve personeller tarafından müdahale edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatan ekipler, rüzgarın etkili olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent Ormanı'ndaki yangın bölgesine giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bunan Tanğlay, duyarsız vatandaşların neden olduğu yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına aldıklarını söyledi. Tanğlay, “Kent Ormanı dediğimiz yerde bir yangın çıktı. Bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu bir hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar, çam ağaçları yandı. Tabi itfaiye ekipleri olarak ilk andan itibaren yangına müdahale ettik. Orman Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Şu an yangın kontrol altında. İnşallah kalan kısmını da bir an önce kontrol altına alıp yangını tamamen söndüreceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale ...
Bitlis'teki terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'teki terör operasyonunda çok sayıda silah ve ...
Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis’te aranan uyuşturucu imalatçısı yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te aranan uyuşturucu imalatçısı yakalandı
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Uyuşturucu ticaretinden aranan 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden aranan 1 şüpheli yakalandı
Ahlat HEM, 101 öğrenciyi üniversiteli yaptı
YEREL HABERLER Ahlat HEM, 101 öğrenciyi üniversiteli yaptı
Kaymakam Erdemir'dan köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Erdemir'dan köy ziyaretleri
Başkan Geylani: “Tatvan su turizminde hakkettiği noktaya gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Geylani: “Tatvan su turizminde hakkettiği ...
Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
Tatvan'da kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tatvan'da kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde ...
İŞKUR Bitlis İl Müdürlüğünün 8 aylık faaliyetleri
YEREL HABERLER İŞKUR Bitlis İl Müdürlüğünün 8 aylık faaliyetleri
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Tatvan’da 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan’da 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Başkan Çoban: “Buralar sevilmeye değer mübarek topraklardır” Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölge için çok büyük bir iltifat”
YEREL HABERLER Başkan Çoban: “Buralar sevilmeye değer mübarek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X