Bitlis'te, minibüste 2 bin 80 paket kaçak sigara bulundu

Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tatvan'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol uygulaması yaptı. Bu kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, A.A. ve S.G., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Mutki Ceren KURTYE

2020-09-07 11:11:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.