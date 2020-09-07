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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Sesi Gazetesi 29 yaşında

İHA

Tatvan Sesi Gazetesi 29 yaşında

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 7 Eylül 1992 tarihinde yayın hayatına başlayan Tatvan Sesi Gazetesi 28 yılı geride bıraktı.
Bitlis’te halen aktif olarak yayın hayatını sürdüren kentin en eski yerel gazetelerinden biri olan Tatvan Sesi Gazetesi, 29. yıl heyecanını yaşıyor. Geride bıraktığı 28 yıl boyunca yaptığı haberlerle Tatvan halkının takdirini kazanan Tatvan Sesi Gazetesi, yerel basın düzeyinde birçok özel habere de imza atarak okuyucusuna her zaman doğru ve tarafsız haberleri yansıttı. Yayın hayatına başladığı 7 Eylül 1992 tarihinden bu yana geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan gazete, çıktığı ilk sayıdan bu yana binlerce okuyucuya ulaşarak bu alandaki başarısını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Bugün yayınlanan 9 bin 213’üncü sayısı ile 28 yılı geride bırakan Tatvan Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya, sorumlu gazetecilik anlayışı ve tarafsız yayıncılık prensibi ile yola devam etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bugün itibariyle 28 yılı geride bırakıp 29. yıla ‘merhaba’ dediklerini dile getiren Kızılkaya, “Günümüzde büyük sıkıntılarla ve büyük bir özveri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan yerel gazetelerin, her ne pahasına olursa olsun ayakta kalması için yayınlandığı şehirdeki sorunların savunucuları olmaları gerekir. Geride kalan 28 yılı, başarılı ve ilkeli bir şekilde geçiren gazetemize ayrıca, www.tatvansesi.com.tr web sitemizle de okuyucularımıza hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Tek hedefimiz, 28 yıldır olduğu gibi ilkeli, tarafsız ve dürüst haberciliğimizden ödün vermeden daha uzun yıllar yolumuza devam etmektir” dedi.
Yayınlandığı günden bugüne kadar basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, doğru ve objektif habercilikle toplumun saygınlığını kazanan gazetenin, belli bir okuyucu potansiyeline ulaştığını kaydeden Kızılkaya, “Halkın problemlerini, basın ahlak kuralları dahilinde, ilkeli bir biçimde ve sorumluluk bilinci ile yansıtmaya çalıştık, bundan sonra da aynı ilke ve bilinçle yolumuza devam edeceğiz. 28 yıldır, halkın içinde olan, halkın sesini sayfalarımıza yansıtabilen bir gazete olduk. Yürüdüğümüz zorlu ve emek dolu bu yolda; okuyucularımıza doğru ve kaliteli haberleri sunmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bugüne kadar, bizlere her anlamda destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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