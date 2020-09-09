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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te domatesten 230 milyon TL gelir elde edilecek

İHA

Bitlis’te domatesten 230 milyon TL gelir elde edilecek

Bitlis’te üretilen yaklaşık 200 bin ton domatesten 230 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.
Van Gölü kıyısına bulunan Tatvan ve Ahlat ilçelerinde yetiştirilen domatesler hem sofralık hem salçalık hem de yemeklik olarak üretiliyor. Domateslerin olgunlaşmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin mevsimlik işçinin hummalı çalışması da başlamış oldu. Domates hasadını yerinde inceleyen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, 23 bin dekar alanda yapılacak hasatla kent ekonomisine 230 milyon TL katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi. Çelik, “İlimizde yaklaşık olarak bir ay önce başlayan domates hasadı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte hasadımız iki ay daha devam edecek. Sahada yaptığımız gözlemler sonucunda çok şükür 2020 yılı rekoltemiz çok iyi görünüyor. Bu yıl 23 bin dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Bu seneki rekolte beklentimiz 200 bin ton civarındadır. Bu hasadın ilimize ekonomik olarak katkısı ise yaklaşık 230 milyon TL olmasını bekliyoruz. Sofralık tipi domateslerimizin Türkiye’nin 30 iline pazarlaması yapılmaktadır” diye konuştu.
Bitlis’in bazı stratejik ürünlerde bölgede ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
“Sofralık domates üretiminde Doğu Anadolu Bölgesinde birinci sıradayız. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Şanlıurfa’dan sonra ikinci sıradayız. Bu yıl malum pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın talimatları, ilimizde valimizin destekleri ile ekilmedik bir karış toprak bırakmadık. Ürettiğimiz bu domateslerin büyük bir kısmı sofralıktır. Ancak salçalık tipi domates üretimimizde mevcuttur. Sofralık tipi domatesler pazarlandıktan sonra kalan sanayi tipi domatesleri ilimizde de ilk defa olmak üzere kurutmalık domatese dönüştürmekteyiz. Bunun da pazarı Ege Bölgesinde Aydın ve İzmir illerine yapılmaktadır. Kurutmalık domates ilimizde ilk kez yapılmaktadır. Doğrusu bizde de bir heyecan var, çiftçimizi ve süreci de sürekli takip ediyoruz. Şu andaki 450 dekarlık alanın 250 dekarında kurutmalık domates üretimi mevcuttur. Kendimizde kontrollerini yaptık, dekara verimi 15 ton civarındadır. Çiftçimizin üretmiş olduğu bin 800 ton kurutmalık domatesin yaklaşık olarak 140 tonu torbalanıp pazara hazır hale getirilecek. Kurutmalık domates ülkemizde son zamanlarda önemli bir sektör olmaya başladı. Özellikle Amerika ve Avrupa kıtasına ülkemizden gönderilmektedir. Kurutmalık domatesin yüzde 95’i dışarıya ihraç edilmektedir. Geri kalanı ise iç pazarda tüketilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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