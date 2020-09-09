Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz (2)

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BİTLİS'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ

'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'e gelen, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle esnafla tokalaşmayan İnce, sosyal mesafeye de dikkat etti. İnce, kendisini karşılamak için gelenleri de selamladı. Muharrem İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek, Van´a doğru yola çıktı.Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-09 17:36:17



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