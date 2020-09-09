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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde yol yenileme çalışması

İHA

Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde yol yenileme çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ve Cumhuriyet mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarına başlandı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları kapsamında Sosyal, Karşıyaka, Bahçelievler, Fatih ve Dumlupınar mahallelerinde devam eden kilitli parke taşı yol yenileme çalışmalarının yanında Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde de sathi kaplama asfalt çalışmaları başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Şehrimizde alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kale ve Cumhuriyet mahallelerinde birinci kat sathi kaplama asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Ekiplerimiz şimdi de ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladılar. İnşallah bu iki mahallemizdeki çalışmaları bir hafta on güne kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diğer yandan Sosyal, Bahçelievler, Karşıyaka, Fatih ve Dumlupınar mahallelerinde kilitli parke yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Aydınlar ve Tuğ mahallelerinde de yol yenileme çalışmalarına başlayacağız. Alt ve üstyapı çalışmaları ile şehrimiz yeni kimliğine kavuşacak inşallah. Yaptığımız tüm çalışmalar halkımızın daha iyi bir altyapı ve üstyapı hizmetinden faydalanması içindir. Halkımızdan isteğimiz sabırlı ve duyarlı olmalarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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