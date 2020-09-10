Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim tesisi kurdu Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, “Elektrik üretiminden ayda belediyemize yaklaşık 150 bin lira civarında gelir sağlamış olacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim tesisi kurdu Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, “Elektrik üretiminden ayda belediyemize yaklaşık 150 bin lira civarında gelir sağlamış olacağız”

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından 5 milyon 200 bin TL'ye maliyeti olan güneş enerji tesisi kurdu.

Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim tesisi kurdu Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, “Elektrik üretiminden ayda belediyemize yaklaşık 150 bin lira civarında gelir sağlamış olacağız”

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından 5 milyon 200 bin TL’ye maliyeti olan güneş enerji tesisi kurdu.
Ahlat Belediyesine ait arıtma tesisinin yanında 18 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim sistemi faaliyete geçti. Alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, ilçe halkına vermiş olduğu bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Çoban, “Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözün daha başarısının mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyecilik anlamında ilçemizde en önemli sorunlardan biri enerji giderlerimizdir. Aslında bu tür enerjinin üretiminde ağır ağır ülkemizin de belli bir politika olarak ele aldığı geri dönüşümsüz bir enerji üretimi çalışmasıdır. Bölgemizde de Van Gölü havzası en iyi güneş alan yer. Bütün içme suyumuzu motorpomp ile veriyoruz. Böyle olunca enerji giderlerimiz çok yüksek oluyor. Bu proje üzerinde de uzun bir süredir çalışıyorduk. Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Yüzde 50 oranında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beyin de katkısı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler’in de destekleriyle belediyemizin bu ihtiyacını gidermek için hazırladığımız proje bugün hayat buldu" dedi.
Takriben 18 bin metrekare alan üzerinde bir enva olarak değerlendirdiğimiz 3 bin 500 panelin hayata geçtiği bir çalışmayı başarmış bulunduklarını ifade eden başkan Çoban, "Her bir panelin 350 kilowatt üretimini değerlendirirsek bu da yaklaşık ayda belediyemize 150 bin lira civarında enerjiden bir geliri sağlamış olacağız. Büyük nispette belediyemizin enerji giderlerini daha aşağı çekme ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verme imkânı sağlamış olacak. Bununla bırakmayacağız, 3 bölümden oluşan bir enerji üretim paneline ihtiyacımız var. Bununda tüm hazırlıklarını yapıyoruz. Arazi çalışmalarımızdan sonra bu bölümleri de devreye geçireceğiz. Toplam proje maliyetimiz 5 milyon 200 bin TL’dir. Maliyeti yüksek işler. Ama mümkün mertebede devletimizin hibe kaynaklarından nasıl istifade ederiz bu çalışmaları yürütüyoruz. Ahlat’ı öyle zannediyorum ki öncelikle enerji maliyetlerini sıfırlamaya ama daha sonra güneş zenginliğini doğru kullanarak gelir elde edici çalışmalara da yöneleceğiz. Burada çok hummalı bir çalışma gerçekleşti. Gerek belediye ekiplerimiz gerekse ihaleyi alan şirketimizden gelen teknik ekibin gayretleri bir an önce işlemi tamamlamamıza vesile oldu. 15 gün içerisinde de artık Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) enerji sağlama şansını yakalayacağız. Bu aynı zamanda kısa vadede de enerji maliyetlerimizin mahsuplaşmasını da sağlamış olacak. Belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun. Burada çalışan herkese emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan tüm belediyeci arkadaşlarımıza sesleniyorum, bu çalışmanı içerisinde yer almak lazım. Hem enerjide hem de sıfır atıkta yani çevre temizliği anlamında belediye olarak ilke edinerek yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde yol yenileme çalışması
YEREL HABERLER Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde yol yenileme ...
Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti
Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini ...
Sosyal Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Sosyal Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları başladı
Bitlis´te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis´te domatesten 230 milyon lira gelir elde ...
Bitlis'te bal hasadı
YEREL HABERLER Bitlis'te bal hasadı
Bitlis’te domatesten 230 milyon TL gelir elde edilecek
YEREL HABERLER Bitlis’te domatesten 230 milyon TL gelir elde ...
Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ...
Bitlis’te 47 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 47 düzensiz göçmen yakalandı
Adilcevaz’daki 3 okulda EBA destek noktası kuruldu
YEREL HABERLER Adilcevaz’daki 3 okulda EBA destek noktası kuruldu
Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu
YEREL HABERLER Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu
Bitlisli arıcıların bal sağım mesaisi başladı Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil: “Bu yıl ilimizde iklimsel nedenlerden dolayı yüzde 50-60 civarında bir ürün kaybı yaşandı”
YEREL HABERLER Bitlisli arıcıların bal sağım mesaisi başladı Bitlis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X