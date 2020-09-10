Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim tesisi kurdu Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, “Elektrik üretiminden ayda belediyemize yaklaşık 150 bin lira civarında gelir sağlamış olacağız”

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından 5 milyon 200 bin TL’ye maliyeti olan güneş enerji tesisi kurdu.

Ahlat Belediyesine ait arıtma tesisinin yanında 18 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim sistemi faaliyete geçti. Alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, ilçe halkına vermiş olduğu bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Çoban, “Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözün daha başarısının mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyecilik anlamında ilçemizde en önemli sorunlardan biri enerji giderlerimizdir. Aslında bu tür enerjinin üretiminde ağır ağır ülkemizin de belli bir politika olarak ele aldığı geri dönüşümsüz bir enerji üretimi çalışmasıdır. Bölgemizde de Van Gölü havzası en iyi güneş alan yer. Bütün içme suyumuzu motorpomp ile veriyoruz. Böyle olunca enerji giderlerimiz çok yüksek oluyor. Bu proje üzerinde de uzun bir süredir çalışıyorduk. Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Yüzde 50 oranında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beyin de katkısı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler’in de destekleriyle belediyemizin bu ihtiyacını gidermek için hazırladığımız proje bugün hayat buldu" dedi.

Takriben 18 bin metrekare alan üzerinde bir enva olarak değerlendirdiğimiz 3 bin 500 panelin hayata geçtiği bir çalışmayı başarmış bulunduklarını ifade eden başkan Çoban, "Her bir panelin 350 kilowatt üretimini değerlendirirsek bu da yaklaşık ayda belediyemize 150 bin lira civarında enerjiden bir geliri sağlamış olacağız. Büyük nispette belediyemizin enerji giderlerini daha aşağı çekme ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verme imkânı sağlamış olacak. Bununla bırakmayacağız, 3 bölümden oluşan bir enerji üretim paneline ihtiyacımız var. Bununda tüm hazırlıklarını yapıyoruz. Arazi çalışmalarımızdan sonra bu bölümleri de devreye geçireceğiz. Toplam proje maliyetimiz 5 milyon 200 bin TL’dir. Maliyeti yüksek işler. Ama mümkün mertebede devletimizin hibe kaynaklarından nasıl istifade ederiz bu çalışmaları yürütüyoruz. Ahlat’ı öyle zannediyorum ki öncelikle enerji maliyetlerini sıfırlamaya ama daha sonra güneş zenginliğini doğru kullanarak gelir elde edici çalışmalara da yöneleceğiz. Burada çok hummalı bir çalışma gerçekleşti. Gerek belediye ekiplerimiz gerekse ihaleyi alan şirketimizden gelen teknik ekibin gayretleri bir an önce işlemi tamamlamamıza vesile oldu. 15 gün içerisinde de artık Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) enerji sağlama şansını yakalayacağız. Bu aynı zamanda kısa vadede de enerji maliyetlerimizin mahsuplaşmasını da sağlamış olacak. Belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun. Burada çalışan herkese emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan tüm belediyeci arkadaşlarımıza sesleniyorum, bu çalışmanı içerisinde yer almak lazım. Hem enerjide hem de sıfır atıkta yani çevre temizliği anlamında belediye olarak ilke edinerek yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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